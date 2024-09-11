Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef heyecanı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi takım kaptanı Zübeyde olurken, kırmızı takım kaptanı Akın olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler dokunulmazlık oyunu gecesinde yarışmacılardan 'balık restoranı yemekleri' yapmalarını istedi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme potasına gidecek ilk yarışmacıları belirledi. İşte 11 Eylül 2024 Çarşamba dokunulmazlığını kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 20:10 Güncelleme: 12.09.2024 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Takım olarak en başarılı tabağı yapan taraf haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan balık restoranı yemekleri yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Nevzat bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Nevzat haftanın birinci eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Beril oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          Mavi Takım

          Zübeyde (Kaptan)

          Alper

          Emre

          Onur

          Eda

          Şirin

          Yudum

          Beyza

          Nigar

          Hakan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Akın (Kaptan)

          Semih

          Kerem

          Kaan

          Nevzat

          Muratcan

          Ezgi

          Beril

          Erim

          Ayşe

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)

          MasterChef'te elenen son isim Zeynep oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        Dışişleri'nden kınama
        Dışişleri'nden kınama
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Habertürk Anasayfa