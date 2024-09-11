MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef heyecanı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi takım kaptanı Zübeyde olurken, kırmızı takım kaptanı Akın olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler dokunulmazlık oyunu gecesinde yarışmacılardan 'balık restoranı yemekleri' yapmalarını istedi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme potasına gidecek ilk yarışmacıları belirledi. İşte 11 Eylül 2024 Çarşamba dokunulmazlığını kazanan yarışmacı...
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Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Takım olarak en başarılı tabağı yapan taraf haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan balık restoranı yemekleri yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Nevzat bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Nevzat haftanın birinci eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Beril oldu.
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MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Zübeyde (Kaptan)
Alper
Emre
Onur
Eda
Şirin
Yudum
Beyza
Nigar
Hakan
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Kırmızı Takım
Akın (Kaptan)
Semih
Kerem
Kaan
Nevzat
Muratcan
Ezgi
Beril
Erim
Ayşe
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)
MasterChef'te elenen son isim Zeynep oldu.