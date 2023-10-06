MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Barbaros bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.