Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden ekip ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. İşte 19 Mart 2024 Salı Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden son yarışmacı...
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Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Tansiyonun ve rekabetin her geçen gün arttığı Survivor'da mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 19 Mart Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
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19 MART 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, aynı zamanda tavuklu makarna ve kola ödülünün de sahibi oldu.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı Özgür oldu.
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ELEME POTASINDA BULUNAN YARIŞMACILAR
Hakan
Bozok
Batuhan
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MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen son isim Pınar oldu.