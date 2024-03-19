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        Haberler Televizyon ELEME POTASI NETLEŞTİ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden ekip ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. İşte 19 Mart 2024 Salı Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 00:46 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:46
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Tansiyonun ve rekabetin her geçen gün arttığı Survivor'da mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 19 Mart Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          19 MART 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, aynı zamanda tavuklu makarna ve kola ödülünün de sahibi oldu.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı Özgür oldu.

        • 4

          ELEME POTASINDA BULUNAN YARIŞMACILAR

          Hakan

          Bozok

          Batuhan

        • 5

          MAVİ TAKIM

          Batuhan Karacakaya

          Seda Ocak

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Furkan

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

        • 7

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen son isim Pınar oldu.

        Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
        Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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