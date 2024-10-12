MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. Ödül oyunu gecesinde en başarılı tabağı yapan Nigar büyük ödülün sahibi olurken, yeni bölümde ise yarışmacılar eleme potasınana gitmemek adına kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? 12 Ekim MasterChef kim kazandı, 7. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...