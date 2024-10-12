MasterChef son eleme adayı kim oldu? 12 Ekim MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Hafta boyunca eleme potasına gitmemek için kıran kırana mücadele içine giren yarışmacılar, MasterChef yeni bölümünde haftanın 7. eleme adayı olmamak için yarıştı. Mehmet, Danilo , Somer Şef yarışmacılar, 'Krem Karamel' yapmalarını istedi. En az başarılı tabağın sahibi eleme potasına giden son yarışmacı oldu. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte 12 Ekim 2024 Cumartesi MasterChef Türkiye eleme potasındaki yarışmacılar...
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MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. Ödül oyunu gecesinde en başarılı tabağı yapan Nigar büyük ödülün sahibi olurken, yeni bölümde ise yarışmacılar eleme potasınana gitmemek adına kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? 12 Ekim MasterChef kim kazandı, 7. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Alper oldu.
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Zübeyde
Akın
Eda
Nigar
Nevzat
Emre
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI 11 EKİM 2024?
Masterchef Türkiye'de ödül oyununu kazanan açıklandı. Tabakları başarılı bulunan Onur, Kerem, Ezgi, Emre, Nigar, Eda oldu. Kerem ile son ikiye kalan Nigar büyük ödülün sahibi oldu.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 6 EKİM 2024?
MasterChef'te elenen son isim Ayşe oldu.