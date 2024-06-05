Adım adım finale doğru! Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da adım adım finale doğru gidiliyor. Bugün haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele verilecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte 5 Haziran Çarşamba Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bugün dokunulmazlık oyunu için bireysel mücadele dikkat çekiyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 5 Haziran Çarşamba Survivor All Star'da yaşananlar ve haftanın eleme adayı...
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5 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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4 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Ogeday kazandı. Dokunulmazlığın sahibi Ogeday; Nefise, Merve ve Batuhan'ın ödülden faydalanmasını sağladı.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Haftanın ilk eleme adayı Merve olurken dokunulmazlık sembolünün sahibi Ogeday, haftanın ikinci eleme adayı olarak Atakan'ı seçti.
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2 HAZİRAN 2024?
Survivor'da elenen son isim Hilmi Cem oldu.