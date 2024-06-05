Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bugün dokunulmazlık oyunu için bireysel mücadele dikkat çekiyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 5 Haziran Çarşamba Survivor All Star'da yaşananlar ve haftanın eleme adayı...