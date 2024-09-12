MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Eylül 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Düello şeklinde oynanacak takım oyununda, şefler yarışmacılarda 'İçli Köfte' yapmalarını istedi. Düellonun sonunda en başarılı yemeği yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. İşte 12 Eylül 2024 Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde mavi takım haftaya 1-0 önde başlarken, dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım eleme potasına Ayşe ve Beril'i göndermişti. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, takım oyununu kim aldı? 12 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'İçli Köfte' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kaan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Kaan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Akın seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü aday takım oylaması sonucunda Nevzat oldu.
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MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Zübeyde (Kaptan)
Alper
Emre
Onur
Eda
Şirin
Yudum
Beyza
Nigar
Hakan
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Kırmızı Takım
Akın (Kaptan)
Semih
Kerem
Kaan
Nevzat
Muratcan
Ezgi
Beril
Erim
Ayşe
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)
MasterChef'te elenen son isim Zeynep oldu.