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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI NETLEŞİYOR! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Eylül 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Eylül 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Düello şeklinde oynanacak takım oyununda, şefler yarışmacılarda 'İçli Köfte' yapmalarını istedi. Düellonun sonunda en başarılı yemeği yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. İşte 12 Eylül 2024 Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 19:05 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:16
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        • 1

          MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde mavi takım haftaya 1-0 önde başlarken, dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım eleme potasına Ayşe ve Beril'i göndermişti. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, takım oyununu kim aldı? 12 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'İçli Köfte' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kaan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Kaan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Akın seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü aday takım oylaması sonucunda Nevzat oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          Mavi Takım

          Zübeyde (Kaptan)

          Alper

          Emre

          Onur

          Eda

          Şirin

          Yudum

          Beyza

          Nigar

          Hakan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Akın (Kaptan)

          Semih

          Kerem

          Kaan

          Nevzat

          Muratcan

          Ezgi

          Beril

          Erim

          Ayşe

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)

          MasterChef'te elenen son isim Zeynep oldu.

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