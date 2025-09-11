MasterChef eleme adayı kim oldu? 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda gecenin konsepti, ülkemizin börekleri oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 11 Eylül 2025 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son takım oyunu ile sürdü. MasterChef'in yeni bölümünde, yarışmacılar son dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Onur ve İlhan eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Eylül bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Eylül 5. eleme adayı olarak İrem'i seçti. Eleme potasına giden 6. yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Çağlar oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Hakan (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Sezer
Gizem
Özkan
Barış
İhsan
Ayten
Cansu
Kırmızı Takım
İrem (Takım Kaptanı)
Furkan
Ayla
Mert
Eylül
Onur
Çağlar
Murat Can
İlhan
Nisa
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.