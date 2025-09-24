MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin konseptinde, her iki takımdan iki yarışmacı, şeflerin yerini alarak kör tadım yaptı. Günün sonunda puan üstünlüğü ile dokunulmazlık oyununu kazanan tarafı yarışmacılar belirledi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 24 Eylül Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Nisa Eylül ve Meryem eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Gizem kazandı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Gizem, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Murat Can'ı seçti. Takım oylaması sonucunda eleme potasına giden dördüncü yarışmacı Hakan oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Çağatay (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Gizem
Onur
Kemal Can
Barış
Cansu
Ayten
Nisa
Kırmızı Takım
Ayla (Takım Kaptanı)
Furkan
Özkan
Sezer
Mert
İhsan
Eylül
Aslı
Çağlar
Meryem
MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?
MasterChef'te elenen son isim İrem oldu.