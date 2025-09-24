MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Nisa Eylül ve Meryem eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...