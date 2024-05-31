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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 31 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Son dokunulmazlık sahibini buluyor! 31 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Son 8 yarışmacının kaldığı Survivor'da dokunulmazlık kolyesini kazanan yarışmacı haftanın son eleme adayını belirledi. Çekişmeli anlara sahne olan dokunulmazlık oyununa ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 01.06.2024 - 00:32
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        • 1

          Survivor'da son haftalara girilirken takım oyunları yerini bireysel oyunlara bıraktı. Stratejilerin değiştiği yarışmada, yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele veriyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 31 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da haftanın son eleme adayları...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da üçüncü bireysel dokunulmazlığı Ogeday kazandı.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın en düşük parkur performansına sahip ismi Merve Aydın eleme potasına giden üçüncü isim oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ogeday, dördüncü eleme adayı olarak Hilmi Cem'i seçti.

        • 4

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          ATAKAN

          OGEDAY

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da eleme düellosu finalinde Özgür Seda eşleşmesi geceye damga vurdu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan eleme düellosu finalinde, Seda 5-2'lik skorla Özgür'ü mağlup ederek adada kalırken, Özgür bu hafta elenen isim oldu.

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