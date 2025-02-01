Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise gecenin sonunda eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı takım oylaması sonucunda belirledi. İşte 1 Şubat Cumartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanırken, Serenay ve Zeynep eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı Tuğba oldu.
Dördüncü eleme adayı ise Meryem oldu.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
SERENAY
ZEYNEP
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SURVİVOR KİM ELENDİ 29 OCAK?
Survivor All Star'da elenen son isim Adilhan oldu.