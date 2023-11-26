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        Haberler Televizyon ELEME HEYECANI | MasterChef kim elendi? 26 Kasım 2023 MasterChef Türkiye elenen isim kim oldu, kim gitti?

        MasterChef kim elendi? 26 Kasım 2023 MasterChef Türkiye'de elenen isim...

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta potaya giren yarışmacılardan biri hayallerine ve büyük ödüle veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin oylarıyla gecenin sonunda belli oluyor. Bu bağlamda izleyicilerin gözleri "MasterChef kim elendi?" sorusuna çevrildi. İşte, 26 Kasım 2023 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 18:47 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:47
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Mavi takımda Cemre hariç tüm takım yarışmacılarının eleme potasında olduğu bu haftada Kırmızı takımdan ise sadece Batuhan aday oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte, 26 Kasım 2023 MasterChef Türkiye'de elenen isim hakkında merak edilenler...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim henüz belli olmadı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecek.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Dilara

          Alican

          Barbaros

          Hasan

          Esra

          Batuhan

        • 4

          MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'a veda eden son yarışmacı Ayaz oldu.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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