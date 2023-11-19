18 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 18 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan 153. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmada haftanın son eleme oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın son eleme oyununa Şef Fisun Ercan konuk oldu. Şef Fisun Ercan, yarışmacılardan Yuvalaça yapmalarını istedi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi Yuvalaça tabağını yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Kıvanç, Barbaros ve Tahsin potaya girmekten kurtulan isimler olurken Esra, Sergen, Alican ve Cemre ikinci tura kaldı.