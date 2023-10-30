MasterChef'te finale doğru yaklaşılırken rekabet dozu artarken, tansiyon yükseliyor. Birbirinden zorlu tarifleri ve farklı sunumları ile MasterChef yarışmacıları eleme gecesinde kıran kırana bir mücadele için tezgah başına geçti. Peki, "29 Ekim MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti?" İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan son gelişmeler ve yarışmaya veda eden isim...