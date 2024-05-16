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        Haberler Kısayol ELEME DÜELLOSU: Survivor kim elendi, kim gitti? 16 Mayıs Perşembe Survivor All Star eleme düellosu ile adaya veda eden isim...

        Eleme düellosu! Survivor kim elendi, kim gitti?

        Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla sürüyor. 15 Mayıs'ta oynanan haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrasında 3. ve 4. eleme adayları belli olurken bugün eleme düellosu heyecanı yaşanacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 16 Mayıs Perşembe Survivor adaya kim veda etti? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:26
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        • 1

          Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potası netlik kazandı. Bu akşam ise eleme düellosu sonucunda bir kişi adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 16 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim? İşte Survivor All Star'da yaşananlar...

        • 2

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da mücadele hız kesmeden sürüyor. Elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          ÖZGÜR

          ALEYNA

          MERVE

          ATAKAN

        • 4

          Haftanın ilk eleme adayı Özgür.

        • 5

          Haftanın ikinci eleme adayı Aleyna.

        • 6

          Haftanın üçüncü eleme adayı Merve.

        • 7

          Haftanın son eleme adayı Atakan.

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