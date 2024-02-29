Survivor kim elendi? 29 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Surivor All Star'da eleme gecesi için nefesler tutuldu. Eleme potasında yer alan; Aleyna, Begüm, Pınar ve Gizem eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve yarışmaya veda edecek. Eleme düellosu öncesinde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. İşte 29 Şubat 2024 Survivor All Star'da elenen yarışmacı ve ödül oyununu kazanan takım...
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Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Eleme düellosunda ise eleme potasında yer alan yarışmacılar, Survivor hayatına devam edebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor'da elenen isim olacak. Peki, "Survivor kim elendi? 29 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı, kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Aleyna
Begüm
Pınar
Gizem
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29 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...
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MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
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