Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Eleme düellosunda ise eleme potasında yer alan yarışmacılar, Survivor hayatına devam edebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor'da elenen isim olacak. Peki, "Survivor kim elendi? 29 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı, kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...