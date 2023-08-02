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        Haberler Televizyon ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığı! MasterChef Allstar dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığı! MasterChef Allstar dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef adlı yemek yarışması bu sezon Allstar konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada geçtiğimiz akşam takımlar netleşti. MasterChef Allstar'ın 1 Ağustos yani bugün yayınlanacak bölümünde ise haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilecek. Peki, MasterChef Allstar dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 00:47
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        • 1

          MasterChef All Star'da bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edilecek. Geçtiğimiz akşam şeflerin değerlendirmesi sonucu belli olan kaptanlar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılarak kendi takımlarını oluşturdu. Kaptanlar belirledikleri takımlarıyla bu akşam dokunulmazlık için ter dökecek.

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Tolga bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

          Gecenin eleme adayları ise Tanya ve Mert oldu.

        • 3

          MAVİ TAKIM

          Esra - Kaptan

          Sergen

          Dilara

          Ayaz

          Alican

          Azize

          Sefa

          Çağatay

          Berker

          Rıfat

        • 4

          KIRMIZI TAKIM

          Gamze - Kaptan

          Mert

          Barış

          Batuhan

          Tahsin

          Tanya

          Eray

          Suna

          Tolga

          Eda

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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