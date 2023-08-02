MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığı! MasterChef Allstar dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef adlı yemek yarışması bu sezon Allstar konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada geçtiğimiz akşam takımlar netleşti. MasterChef Allstar'ın 1 Ağustos yani bugün yayınlanacak bölümünde ise haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilecek. Peki, MasterChef Allstar dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? İşte detaylar...
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MasterChef All Star'da bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edilecek. Geçtiğimiz akşam şeflerin değerlendirmesi sonucu belli olan kaptanlar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılarak kendi takımlarını oluşturdu. Kaptanlar belirledikleri takımlarıyla bu akşam dokunulmazlık için ter dökecek.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.
Takım oyununu kaybeden kırmızılar, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Tolga bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
Gecenin eleme adayları ise Tanya ve Mert oldu.
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MAVİ TAKIM
Esra - Kaptan
Sergen
Dilara
Ayaz
Alican
Azize
Sefa
Çağatay
Berker
Rıfat
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KIRMIZI TAKIM
Gamze - Kaptan
Mert
Barış
Batuhan
Tahsin
Tanya
Eray
Suna
Tolga
Eda