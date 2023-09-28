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        Haberler Televizyon ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da eski şampiyonların yarışmaya dahil olmasıyla heyecan bir kat daha arttı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sürerken günün konseptinde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan, 15 dakikada soslu tavuk (acılı, köz biberli, margarita soslu tavuk) yapmalarını istedi. MasterChef yeni bölümde takımlar gruplara ayrılırken, dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oldu. İşte 27 Eylül Çarşamba MasterChef haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 07:15 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:15
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kıran kırana mücadalelere sahne olacak bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. Takım oyununda gecenin konsepti soslu tavuklar oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Eylül MasterChef All Star eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan son gelişmeler....

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Jüri üyeleri yarışmacılardan 15 dakikada soslu tavuk (acılı, köz biberli, margarita soslu tavuk) yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Tolga bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Eleme potasına giden 3. yarışmacı Kıvanç olurken, dördüncü eleme adayı Esra oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli oldu. İşte yeni takımlar...

          Mavi Takım

          Tahsin - Kaptan

          Sergen

          Metin

          Barbaros

          Ayaz

          Azize

          Tanya

          Barış

          Alican

          Eda

        • 6

          Kırmızı Takım

          Eren - Kaptan

          Hasan

          Kıvanç

          Dilara

          Tolga

          Esra

          Cemre

          Batuhan

          Uğur

          Kerem

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
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