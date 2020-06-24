Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi tanıtıldı

AA

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye'nin e-ticaret verilerinin de açıklandığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, e-ticaretin öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha da arttığını söyledi.

Sektörün izlenebilmesi ve verilerin değerlendirilmesinin çok önemli hale geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, sektörü geliştirecek politikaların ve verilecek teşviklerin tasarımında, e-ticaret verilerinin izlenmesine ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nda da sektörün verilerinin tek elde toplanmasının önemini aktardıklarını anımsattı.

TOBB olarak ülkede e-ticaretin gelişmesi ve hacminin artırılması amacıyla yürüttükleri çalışmalara değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"2016 yılında kurduğumuz TOBB Türkiye e-Ticaret Meclisi, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret firmalarının kamuyla ilişkilerini geliştirdiği bir kamu-özel sektör istişare platformu oldu. Sektörün önündeki engelleri belirleyip öneriler geliştiriyor ve hayata geçirilmesini sağlıyor, sektörün gelişimi için ortak stratejiler üretiyoruz. Meclisimizin bünyesinde kurduğumuz e-İhracat Komitesi ile KOBİ'lerin elektronik ticaret aracılığıyla dünyaya açılabilmesi için teşvikler tasarlıyor, gümrük süreçlerinin kolaylaşması için çalışmalar yürütüyoruz. Birliğimiz girişimleri ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle e-ticaret üzerinden yurt dışına satılan malların iade süreçlerindeki gümrük prosedürleri önemli ölçüde azaldı. Ayrıca kadınların ekonomide aktif yer alabilmesi için kadın girişimcilere ürettiklerini e-ticaret yoluyla satarken vergi muafiyeti getirecek düzenleme de hayata geçti. Hükümetimize teşekkür ediyorum."

Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde düzenledikleri eğitimlerle girişimcilere dijitalleşmenin, e-ticaretin ve e-ihracatın faydalarını anlattıklarını vurgulayarak, "İşlerini nasıl e-ticarete taşıyacaklarını öğretiyor, Türkiye'den Avrupa'ya e-ihracat köprüsü kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Tüketiciler güven damgasına baksın"

Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nun da bu dönemde kritik görev üstleneceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Elektronik Ticaret Bilgi Platformu aracılığıyla da hem sektöre yönelik en doğru bilgileri görebileceğiz hem de kayıtlı e-ticaret sitelerini sorgulayıp istatistiki bilgilere erişebileceğiz. Ticaret Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başladık. Güven damgası için başvuran sitelerde kontrol ettiğimiz iki kriterden bir tanesi ETBİS'e üye olup olmadığı. Eğer üyeyse o zaman güven damgasını alabilir hale geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, geçen hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile güven damgası alan 18 e-ticaret sitesini duyurduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kampanyayla tüketicilere diyoruz ki 'Elektronik mecralarda alışveriş yaparken karşılaştığınız güven eksikliğini giderecek en önemli nokta, eğer bir sitede güven damgası varsa rahatlıkla alışveriş edebilirsiniz, kredi kartınızı kullanabilirsiniz.' Bütün ticaret sitelerini güven damgası almaya davet ediyorum. Bu vesileyle ETBİS'e kayıtlı tüm e-ticaret sitelerinin de güven damgasına başvurmalarını bekliyoruz ki rahatlıkla iş hacimlerini artırabilsinler."