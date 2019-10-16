'Elektronik sigara, sigara endüstrisinin kurnazca yaklaşımıdır'

16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay olarak sigara konusundaki kısıtlama ve sınırlara karşı olmadıklarını söyledi.
AA'nın haberine göre; İnsanlara, yasaklardan ziyade örneğin "neden arabada sigara içilmemesi gerektiğinin" anlatılması gerektiğine değinen Öztürk, şöyle konuştu:
"Satarken bile 'sigara içilmemiş araba' diye not düşüldüğünü hepimiz biliyoruz. Sigaranın kokusu araçlara da siniyor. İnsanımızı bilinçlendirirsek başkalarının haklarını ve kendi sağlıklarıyla ilgili düşüncelerini daha belli noktalara getirebilirsek böyle bir yasağa uyacakları kanaatindeyiz."
Gençler arasında yapılan çalışmalarda sigaranın hala sosyalleşme aracı olarak kullanıldığını hatırlatan Öztürk, genç Yeşilay üyelerinin 100'ün üzerinde üniversitede bağımlılıkla mücadele bilinci oluşturmak için çabaladığını dile getirdi.
Her yıl yaklaşık 11 milyon çocuğa ulaşıp Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelesini anlattıklarını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti: "Sigara açısından baktığımızda dünyanın en büyük tehlikesi elektronik sigaralardır. Tütün, teknolojinin içerisine 'elektronik sigara' adı altında sokuldu. 'Sigarayı bırakmak için araç' diye argümanlar sunuldu. Bu argüman bilim dışı. Elektronik sigara, sigara endüstrisinin bulduğu çok kurnazca bir yaklaşım. Sigara endüstrisi pazarın artık daraldığını görünce elektronik sigaraya geçti. Elektronik sigara, sigarayı bırakma aracı değildir. Tütün endüstrisinin kendisine daha geniş bir alan açmak için piyasaya daha cazip bir şekilde sunmaya çalıştığı geleceğin tehlikesidir."
"NARGİLE DAHA ZARARLI"
Öztürk, nargileyle mücadelede çok iyi durumda olmadıklarını, turistik bir figür olarak gösterilmesi nedeniyle nargilenin ne kadar zararlı olduğunun görülemediğini ifade etti.
"Nargile tam tersine sigaradan daha zararlı" diyen Öztürk, "Kullanıldığında dozunuz çok yüksek, içine katılan maddeleri hiç bilmiyorsunuz. Ölçecek bir şeyiniz yok. Oradaki adamın keyfine kalmış, her şey katılabilir ancak bunun en yumuşak karnı turistik bir anlam ifade etmesi. Bununla da Türk mutfağının ve geleneklerinin farklı yönleriyle mücadele edebiliriz" dedi.
Dünyada örneği olmayan "yeşil dedektör" uygulamasına işaret eden Öztürk, cep telefonuna indirilen bu uygulamayla sigara ve tütün ihlallerine karşı etkin mücadelenin sağlanabildiğine işaret etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!