"Elektronik sigara erkekte kısırlığa neden olabilir"

Elektronik sigaranın erkek üremesine zararları hakkında bilgiler veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, “Tüm dünyada gerek ülkemizde giderek yaygınlaşmakta olan ve normal sigaraya göre daha güvenli ve zararsız olarak pazarlanan elektronik sigaralar da bu duruma sebep olabilecek nedenler arasındadır. Yapılan çalışmalarda sigara ve diğer tütün ürünlerine benzer seviyede zararları ortaya koyulmaya başlamıştır. Nikotin içerikli olsun ya da olmasın elektronik sigara buharının hem erkek hem kadın kısırlığına sebep olabilecek maddeler -ağır metaller, nikotin, formaldehit vs. içerdiği yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir” diye konuştu.

"HORMON SEVİYESİNİ BOZABİLİYOR"

Elektronik sigara üzerine çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Op. Dr. Erkmen, “Yapılan hayvan çalışmalarında; e-sigara buharına maruz kalınmasına bağlı olarak sperm sağlığı ve erkek cinsel sağlığı için önemli olan hormon seviyelerinde bozulmalar, hem direkt olarak testis dokusunda harabiyet, testislerde küçülme ve testislerdeki sperm üreten hücrelerde bozulmalar hem de testosteron üretimini bozarak ve sperm kalitesinde belirgin düşüşler saptanmıştır” ifadelerini kullandı.

Özellikle İngiltere ve İskandinav ülkelerinde yapılan toplum tabanlı araştırmalarda elektronik sigaraların sperm sayısı ve kalitesinin düştüğü sonucuna varıldığını kaydeden Op. Dr. Erkmen, “Ayrıca son yıllarda giderek artan ve nedeni belirlenemeyen kısırlık ve tekrarlayan düşüklere sebep olarak gösterilen; sperm DNA hasarını da arttırdığı saptanmıştır. Elektronik sigaranın sistemik etkilerinin yanında testosteron ve penis kan dolaşımına olan etkilerle sertleşme bozukluklarına sebep olduğu da tespit edilmiştir” dedi.