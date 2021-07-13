Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi sanatın farklı alanlarına odaklanan projelere yer vermeye devam ediyor. İstanbul merkezli müzik kolektifi ÆVOM iş birliğiyle hayata geçirilen “Elektronik Köprüler” etkinlik serisi; teknoloji, edebiyat, sinema, çevre, psikoloji, sosyoloji, bilgisayar oyunları, politika, kentsel dönüşüm, doğa ve felsefe gibi, elektronik müziğin beslendiği ve etkileşime geçtiği farklı alanları odağına alıyor. 2019 yılında müze mekânında başlayan konuşma ve performans serisi, 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da Pera Müzesi YouTube kanalında yayınlanacak çevrimiçi etkinlikle sona eriyor. Elektronik Köprüler’in son konuğu Ümit Üret, Gürültü Nosyonu ve Dominick Fernow’un Sanatsal Üretimi başlıklı konuşma ve performansında noise müziği ele alacak.

Gürültünün müziğe getirdiği yeni soluk



Besteleme aşamasında müzik dışı tınılar arttıkça gürültü nosyonu da kendine daha fazla yer bulmaya başladı. Farklı teknikler ve duyuş açılarının gelişmesiyle yorumlamanın skalası genişledi ve ses alanından çıkarak edebiyat, felsefe, sosyoloji gibi diğer alanlara sıçradı. Konuşmasında, noise müziğin tarihsel gelişimini ve dinleyenlerce değerlendirilmesini, çevresel ve bireysel ölçekte ele alan Ümit Üret, nesne ve özne odaklı yaklaşımın bu yorumlamaya getirdiği yeni yolları aktaracak. Müzik piyasasında Prurientadıyla bilinen Dominik Fernow’un sanatsal pratiğine bu bilgiler ışığında odaklanan Üret, Fernow ve kurucusu olduğu Hospital Productions plak şirketinin noise müziğe getirdiği yeni soluğu etik ve estetik açıdan değerlendirecek. Etkinlik, konuşmacının noise müzik performansı ile sona erecek.

Pera Müzesi YouTube kanalında gerçekleşecek konuşma Türkçedir.