Devlet şirketi EÜAŞ, ikili anlaşmalarla şehiriçi dağıtım ve perakende şirketlere elektrik satıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),eylül ayında bir karar aldı ve 1 Ekim’den geçerli olmak üzere EÜAŞ’ın bu kapsamda sattığı elektriğin birim fiyatını artırdı. Fiyat, 20.5 kuruştan, yaklaşık 35 kuruşa çıktı.

Peki, bu fiyat neden önemli? Şehiriçi elektrik dağıtım ve perakende şirketleri, abonelerine satmak üzere EÜAŞ’tan elektrik alıyor. Şirketler, ihtiyaç duydukları elektriğin önemli bir bölümünü bu kaynaktan karşılıyor. EÜAŞ’ın toptan elektrik satış fiyatları, piyasa ve tüketiciler için bir anlamda tayin edici oluyor.

2020 HEDEFİ

Bu nedenle sektör açısından, EÜAŞ’ın başta kar olmak üzere yıllık hedefleri kendi pozisyonlarını da belirlemelerinde yönünden büyük önem taşıyor. EÜAŞ’ın, 2020 yılı için merakla beklenen kar hedefi ve toptan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili önemli bir veri ortaya çıktı.

Şirket’in, 2020 yılı kar hedefi yalnızca 200 milyar TL. Sektör, bunu nasıl yorumladı? Sektöre göre, EÜAŞ, ürettiği elektrikte “maliyet bazlı” fiyatlandırma politikası izleyecek. Toptan elektrik fiyatında, piyasayı zorlayacak, dolayısıyla nihai tüketiciyi etkileyecek bir adım beklenmiyor.

İNDİRİM OLUR MU?

Sektör kaynakları, toptan elektrik satış fiyatın, 1 Ekim’de 20.5 kuruştan yaklaşık 35 kuruşa çıktığını anımsatarak, “EÜAŞ’ın, 2020 başında bir miktar indirim yapabileceği yönünde beklenti ve sektör arasında konuşmalar var. 30 kuruşlar düzeyinde bir rakam telaffuz ediliyor. Bekleyip, göreceğiz” görüşünü dile getirdi.,