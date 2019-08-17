17 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elektrikte kurulu güç temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 90 bin 449 megavata yükseldi. Bu dönemde Türkiye'nin artan enerji talebini sorunsuz karşılamak amacıyla yatırımlara hız verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,4 artarak 116 milyon 799 bin megavatsaate çıktı.
Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı ise yüzde 44,7 artarak 87 milyon 66 bin megavatsaate yükseldi.
1 Ocak-31 Temmuz arasında doğal gazdan elektrik üretiminde 24 milyon megavatsaatlik tasarruf sağlanarak, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmiş oldu.
Söz konusu dönemde ithal kömürden 4 milyon megavatsaat daha az elektrik üretildi ve 102,5 milyon dolarlık ithal kaynak kullanımı engellenmiş oldu.
Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı, yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam yüzde 15,4 azaldı ve yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı.
İTHALAT AZALDI, İHRACAT ARTTI
Türkiye'nin elektrik ithalatı yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 azalarak 1153 gigavatsaate geriledi.
Öte yandan söz konusu dönemde elektrik ihracatı ise yüzde 21,6 artışla 1795 gigavatsaate yükseldi.
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