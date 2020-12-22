Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),elektrik faturası 75,11 lira veya üzerinde olan abonelerin serbest tüketici olabileceği kararını aldı.
Resmi gazetede yayınlanan EPDK kararları doğrultusunda, elektrikte serbest tüketici limiti 2021 için 1200 kilovatsaate düşürüldü. Bu limit değere karşılık gelen teorik piyasa açıklık oranı talep tarafında yüzde 97,2 olarak hesaplandı.
Yeni belirlenen limite göre elektrik faturasında geçmiş yıl veya cari yıl tüketimi 1200 kilowattsaat ve üzerinde olan tüketici, serbest tüketici niteliğine kavuşacak. Yani 2021'de aylık elektrik faturası 75,11 lira veya üzerinde olan aboneler, serbest tüketici olabilecek. Geçen yıl 1400 kilovatsaat olarak belirlenen serbest tüketici limitinin 1200 kilovatsaate düşürülmesiyle birlikte yaklaşık 2,7 milyon abone daha serbest tüketici niteliğine kavuşmuş olacak. Böylece, Türkiye genelinde yıllık tüketimi 1200 kilovatsaatin üzerinde olan tüketici sayısı 23,5 milyona çıkacak. Türkiye'de, yaklaşık 45 milyon elektrik abonesi bulunuyor.
Serbest tüketici, ikili anlaşma yoluyla elektrik tedarikçisini seçerek daha ucuz fiyata elektrik satın alabiliyor
Serbest tüketici niteliği kazanan aboneler, serbest tüketici olmanın sunduğu tedarikçi seçme ve ikili anlaşmayla daha ucuza elektrik alma fırsatını değerlendirirken aşağıdaki konularda dikkatli davranması gerekiyor. Serbest tüketici niteliğine haiz aboneler, kendi tedarikçisini seçerek ikili anlaşmalar yoluyla elektrik alabiliyor. Elektrik piyasası mevzuatına göre, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler serbest tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapabiliyor. Serbest tüketici, ikili anlaşma yoluyla elektrik tedarikçisini seçerek daha ucuz fiyata elektrik satın alabiliyor. İkili anlaşmalar, gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan ticari anlaşma olma özelliği taşıyor ve anlaşma şartlarını taraflar serbestçe belirleyebiliyor.
Lisanslı tedarik şirketleriyle ya da üretim şirketleriyle anlaşma yapılmalı
Serbest tüketici hakkını kullanmak isteyen abonelerin kendilerine elektrik satmak isteyen şirketin lisanslı olup olmadığına dikkat etmesi önem arz ediyor. Tüketiciler, lisanslı tedarik şirketlerinin ve lisanslı üretim şirketlerinin listesine EPDK'nin internet sitesinden ulaşabiliyor. İkili anlaşmalar mesafeli veya yazılı olarak kurulabilir ve sonlandırılabilir. Tedarikçiler ikili anlaşmanın kurulmasından önce Tüketici Hakları Bilgilendirme Formu ve İkili Anlaşma Ön Bilgilendirme Formu ile tüketicileri bilgilendirmek ve bilgilendirme yapıldığının teyidini sağlamak zorunda.
Önerilen indirimler şirketin sunmakla yükümlü olduğu Fiyat Karşılaştırma Tablosu veya http://www.epdk.gov.tr adresinde yer alan Fatura Hesaplama Modülü kullanılarak mukayese edilebilir.
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