Elektrikte kurulu güç ilk 6 ayda yüzde 96 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen yılın yarısında işletmeye giren santrallerin kurulu gücü 926 megavat oldu.

Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,54 artışla yaklaşık 1820 megavata çıktı.

Bu dönemde devreye alınan kurulu güce en fazla katkı termik santrallerden geldi. Geçen yıl ocak-haziran aylarında 170,4 megavat olan termik santral kapasitesi bu yılın aynı döneminde 1408 megavata ulaştı.

Devreye alınan yatırımların geriye kalanının ise 121,6 megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerinden, 204,9 megavatı rüzgar enerjisi santrallerinden, 85,3 megavatı da biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji santrallerinden oluştu.

Ayrıca, Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,77 artarak 90 bin 421 megavata ulaştı. Geçen yıl haziranda kurulu güç 87 bin 139 megavat olarak kayıtlara geçmişti.