Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 36 elektrik üretim santraline şubat ayı için toplam 134 milyon 706 bin 767 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı.

Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 36'sına şubat ayı için toplam 134 milyon 706 bin 767 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 9 milyon 592 bin 322 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 9 milyon 156 bin 308'er lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Söz konusu mekanizma kapsamında, TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.