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Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26.3 artarak 150 bin 860 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre satışlar yüzde 30.3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12.2 artarak 29 bin 405 adede ulaştı.

EN YÜKSEK PAY BENZİNLİNİN

Söz konusu dönemde otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 58 bin 146 adetle yüzde 47.9 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 54 bin 1 adetle yüzde 44.5 pay, otogazlı otomobil satışları 5 bin 361 adetle yüzde 4.4 pay aldı. Hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının payı ise yüzde 3.03 oldu.

Benzinli otomobil satışları nisan sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61.5, otogazlı otomobil satışları yüzde 55,5 ve dizel otomobil satışları da yüzde 6 artış gösterdi.

Nisan sonunda 115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Böylece, bu yılın ilk dört aylık döneminde hibrit otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 37.2 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 79.7 artış gösterdi.

Ayrıca en fazla artış oranı da elektrikli otomobillerde kaydedildi.

OTOMATİK TERCİH EDİLİYOR

Diğer yandan verilere göre, otomatik vites otomobile ilgi devam ediyor.

2019 yılınının ocak-nisan döneminde 60 bin 149 adet otomatik vites otomobil satışı yapılırken, bu satışların toplam satışlardaki payı yüzde 64.5 olarak belirlenmişti.

Bu yılın aynı döneminde ise otomatik vites 86 bin 519 otomobil satıldı ve otomatik vites otomobillerin toplam satışlardaki payı da yüzde 71.2'ye yükseldi.

Manuel şanzımanlı otomobiller ise 34 bin 936 adetle yüzde 28.8 pay aldı.

KASA TİPLERİNE GÖRE SATIŞLAR

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise nisan sonunda en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 45.3 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29.7 pay ve 36 bin 129 adet satış ile SUV, yüzde 21,5 pay ve 26 bin 154 adet satış ile Hatchback otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 75.1 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11.6 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 6.8'le pick-up ve yüzde 6,5'le de minibüs takip etti.

2020 ocak-nisan dönemi, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle;

MOTOR TİPİ 2019 Nisan Sonu

Adet Pay (%) 2020 Nisan Sonu

Adet Pay (%) Değişim

(%) Benzin 35.994 38,6 58.146 47,9 61,5 Dizel 50.930 54,6 54.001 44,5 6,0 Otogaz 3.448 3,7 5.361 4,4 55,5 Hibrit 2.792 3,0 3.832 3,2 37,2 Elektrik 64 0,1 115 0,1 79,7 Toplam 93.228 100,00 121.455 100,00 30,3