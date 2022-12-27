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Spor eğitmeni, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Adana'da feci bir yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangında spor eğitmeni Emrah Uçar yaşamını yitirdi

Giriş: 27.12.2022 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
Elektrikli soba faciası! Spor eğitmeni hayatını kaybetti
DHA

Adana'nın Kozan ilçesinde, evinde çıkan yangında spor eğitmeni Emrah Uçar (35), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, ilçede binanın 3'üncü katında oturan Hafize Uçar, saat 05.00 sıralarında evi saran dumana uyanıp, yangın çıktığını fark edince oğlu Emrah Uçar'ın odasına gitti.

YANGINI, ANNESİ FARK ETTİ

Burada yoğun dumanla karşılaşan kadın, hareketsiz yatan oğlunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbarla gelen ekipler, yangını söndürdü. Ekipler, Emrah Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uçar'ın yatağının yakınında elektrikli sobası bulunduğu, yangının devre devre sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Emrah Uçar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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