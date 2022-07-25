Elektrikli skuterleri 2 kişi kullananlara ceza

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, elektrikli skuter ve motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğu daha da artan Konyaaltı Sahili'ndeki bisiklet yolunda bekleyen polis ekipleri, elektrikli skuter, elektrikli bisiklet ve motosikletleri kurallara uygun kullanmayanlara ceza yazdı. Elektrikli skuterlere 2 kişi binilmesinin yasak olduğunu belirten polis, bu araçların bisiklet yolu varsa bisiklet yolu dışında kullanımının da yasak olduğunu hatırlattı. Bisiklet yolunu kullanan motosikletlere de ceza yazıldı.