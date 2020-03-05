AA

Elektrikli şarj istasyonları zorunlu olacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Navigasyon uygulamasında Türkiye'nin her yerine ulaşabileceğiniz elektrikli şarj istasyonlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık merkezleri gibi birimleri de görebileceksiniz"

Bakan Kurum, "Otopark Yönetmeliği çerçevesinde AVM otoparklarında, genel otoparklarda şarj ünitesini zorunlu hale getirdik. Otoparktaki araç kapasitesine göre bu süreci yürütüyoruz. Bu imkanı navigasyon uygulamasıyla da birleştirdiğimizde akıllı otomobilimiz Edirne'den girerek ülkemizi her noktasına hareket edebilecek. Sayıyı belki azaltırız, çoğaltırız, ona bakarız ama elektrikli şarj istasyonları zorunlu olacak" dedi.

Sürecek...