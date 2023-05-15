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Otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü çocuk ağır yaralandı

Antalya'da, elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Feci kazada elektrikli motosikleti kullanan 15 yaşındaki Abdullah, ağır yaralandı

Giriş: 15.05.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
Elektrikli motosiklet sürücüsü çocuk ağır yaralandı
İHA

Antalya'da, otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü Abdullah Türkoğlu (15) ağır yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi Çeltikçi Merkez Camii arkasında kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Mezarlık istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Mehmet Çin'in kullandığı otomobil ile Abdullah Türkoğlu'nun kullandığı elektrikli motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, elektrikli motosikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Abdullah Türkoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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