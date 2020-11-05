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Dizel skandalı sonrası direksiyonu elektrikli araçlar kıran Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),yeni çıkardığı modelleri dünyanın farklı bölgelerinde satışa sunmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Alman markanın ürettiği elektrikli araçlar, hem Çin'de hem de Ege Adaları'nda satışa sunulacak.

Elektrikli VW'lerin, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarından Astipalya'da (Astypalaia) ulaşım sistemine entegre olacağı belirtildi. VW CEO'su Herbert Diess ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis arasında varılan anlaşmaya göre, ilk etapta bin 300 kişinin yaşadığı adada başlayacak işbirliği, önümüzdeki dönemde Ege'deki diğer Yunan adalarını da kapsayabilecek.

Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında, dar yollar nedeniyle genellikle A ve B segment olarak sınıflandırılan şehir otomobilleri tercih ediliyor. VW işbirliği ile, adalardaki emisyon oranlarının düşürülmesi hedefleniyor. Adalarda hangi elektrikli VW modellerinin satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

TESLA'YA RAKİP OLACAK

Öte yandan, Alman üretici elektrikli ID.4 modelini dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Markanın FAW ortaklığında Çin'de üretilecek otomobilin, geçen yıl Şangay'da fabrika açan Tesla ile doğrudan rekabet edeceği belirtiliyor. Elektrikli SUV modelin Çin yapımı Tesla Model 3 ile benzer fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Volkswagen, 2023 yılına kadar Çin'de 8 elektrikli model satışa sunmaya planlıyor.

Çin'de, 2025 yılında elektrikli araç satışlarının pazarın yüzde 20'sini bulacağı, 2035 yılında ise ülkedeki bataryalı araçların payının yüzde 50'ye çıkacağı öngörülüyor.