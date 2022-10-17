Alman otomobil üreticisi BMW Grubu'nun, bazı modellerinin üretimini İngiltere'den Çin'e kaydıracağı öne sürüldü.

The Times'ın haberine göre, BMW Grubu bünyesindeki Mini'nin elektrikli otomobilleri yakın bir gelecekte İngiltere yerine Çin'de üretilecek.

Mini'nin Oxford yakınlarındaki Cowley fabrikasında yılda 40 bin adet elektrikli Mini üretiliyor. The Times'ın aktardığına göre, Mini'nin elektrikli modelinin İngiltere'deki üretimi gelecek yılın sonunda sona erecek.

BMW, 1994 yılında İngiliz otomobil üreticisi Mini'yi satın aldı. BMW teknolojisine sahip ilk Mini modeli ise 2001 yılında yollara çıktı.

2019 yılında ilk elektrikli modelini tanıtan Mini, Temmuz ayında da yeni bir elektrikli konsept otomobil sergilemişti.