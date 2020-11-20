Elektrikli kamyon 2021'de yola çıkacak

Orta ve ağır segment kamyon üreticisi Volvo Trucks, önümüzdeki yıl Avrupa'dan başlayarak ürün gamına elektrikli kamyonları da dahil edecek.
Volvo Trucks'ın, FH, FM ve FMX kamyonlarının elektrikli versiyonlarını 2021 yılında ilk olarak Avrupa'da daha sonra diğer pazarlarda satışa sunacağı kaydedildi.
Kamyonların brüt kombine ağırlığı 44 tona, menzili ise pil konfigürasyonuna bağlı olarak 300 km'ye yaklaşacak.
Avrupa'daki şehir içi dağıtım ve belediye hizmet araçlarına yönelik elektrikli kamyonları FL Electric ve FE Electric modellerini 2019 yılında üretmeye başlayan Volvo Trucks, bölgesel taşımacılık için geliştirilen VNR Electric'in satışlarına ise 3 Aralık 2020'de Kuzey Amerika'da başlayacak.
'DEĞİŞİM İÇİN ÜLKE BAZINDA TEŞVİKLER ÖNEMLİ'
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Volvo Trucks Dünya Başkanı Roger Alm, "Taşımacılığın iklim üzerine etkilerini azaltmak, fosil yakıtlardan elektrikli araçlara geçmeyi gerektiriyor. Ancak bu değişimin gerçekleşmesi için ülke ve pazar bazında teşvikler, şarj altyapısının oluşturulması gibi birçok değişken söz konusu. Bu nedenle de şirketler farklı yakıt kullanan karma filolara sahip olabiliyorlar. Daha sürdürülebilir bir taşımacılık için fosil yakıt içermeyen çözümler geliştirirken müşterilerimizin, karlılık ve verimliliklerini artırmak amacıyla rota planlamadan finansal desteğe kadar bütünsel çözümler sunuyoruz" dedi.
Volvo Trucks'ın önümüzdeki on yıl içerisinde zorlu koşullara ve uzun yol taşımacılığına yönelik, daha uzun menzile sahip elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli kamyonları da sunacağı belirtildi.
Verilen bilgiye göre, önümüzdeki on yılın ikinci yarısında ise hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonların satışına başlamayı planlayan marka, 2040 yılına kadar ürün yelpazesinin fosil yakıt kullanmayan kamyonlar olmasını hedefliyor.
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