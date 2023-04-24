Elektrikli ısıtıcı alev aldı, yaşlı adam öldü

Tekkeköy ilçesi Yavuzlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 2 katlı binanın ilk katında oturan Yüksel Aras, eşi Havva Aras alışveriş için dışarıda olduğu sırada üşüdüğü için elektrikli ısıtıcıyı açtı. Bir süre sonra elektrik aksamından kaynaklı kısa devre yapan ısıtıcı alev aldı.

Bu sırada alışverişten dönen eşi Hava Aras, yangını fark edip, 112 Acil Çağır Merkezi'ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yüksel Aras'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.