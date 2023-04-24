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Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yaşlı adam can verdi

Samsun'da yaşlı adam, eşi dışarda olduğu sırada üşüdüğü için yaktığı elektrikli ısıtıcı alev aldı. Kısa sürede evi saran alev arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Giriş: 24.04.2023 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
Elektrikli ısıtıcı alev aldı, yaşlı adam öldü
DHA

Samsun'da, elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında Yüksel Aras (84) yaşamını yitirdi.

Tekkeköy ilçesi Yavuzlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 2 katlı binanın ilk katında oturan Yüksel Aras, eşi Havva Aras alışveriş için dışarıda olduğu sırada üşüdüğü için elektrikli ısıtıcıyı açtı. Bir süre sonra elektrik aksamından kaynaklı kısa devre yapan ısıtıcı alev aldı.

ALIŞVERİŞTEN DÖNEN EŞİ ALEVLERİ GÖRDÜ

Bu sırada alışverişten dönen eşi Hava Aras, yangını fark edip, 112 Acil Çağır Merkezi'ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

OĞLUNU EKİPLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Alevler arasında kalan Yüksel Aras'ın cansız bedeni bulundu. Aras'ın dumandan zehirlenip öldüğü belirlendi. Babasının ölüm haberini alıp, gözyaşlarına boğulan Ahmet Aras'ı ekipler sakinleştirmeye çalıştı.

Yüksel Aras'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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