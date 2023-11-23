Elektrikli battaniye sonu oldu

Yaşlı kadın elektrikli battaniye kurbanı oldu
Rize'de bir evde elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
Rize'de, elektrikli battaniyeden çıkan yangında hasta yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Olay, merkeze bağlı Taşköprü köyünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kurtuluş'a ait evde yangın çıktı.
Hasta olan Emine Kurtuluş'un odasındaki elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenilen yangın, bir anda büyüyerek bütün odayı sardı. Yaşlı kadın odada mahsur kaldı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ekipleri ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.