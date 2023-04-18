Elektrikli araçta üniversite-sanayi işbirliği

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile TÜV Austria Mobility arasında hibrid elektrikli ve elektrikli araçlar alanında eğitim, Ar-Ge, teknoloji ve kapasite geliştirme ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için sürdürülebilir çözümler üreterek bu alanda Türkiye’nin rekabetçiliğine katkı sağlamak amacıyla bir protokol hazırlandı.

Protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile TÜV Austria Mobility Genel Müdürü Zehra Doğan ve Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çınarcı imza attı.

YÖK Başkanlığı tarafından belirlenen 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer aldıklarını törende yaptığı konuşmada ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Bursa Uludağ Üniversitesi, YÖK tarafından otomotiv teknolojileri konusunda özellikli olarak tanımlandı. Otomotiv Mühendisliği Bölümümüz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz ve Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulumuzda otomotiv sektörünü yakından takip eden bölümler ve programlar açılıyor. Özellikle hibrid ve elektrikli araçlar konusunda açtığımız programlar ile TOGG başta olmak üzere, sektörde yakın zamanda ihtiyaç duyulacak nitelikli personel eksikliğinin giderilmesine ön ayak oluyoruz" dedi.

'ELEKTRİKLİ ARAÇTA YATIRIMLARI BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Viyana merkezli bir kuruluş olan TÜV Austria Group çatısı altında 64 ülkede 32 şirkette çok sayıda partner ile çalıştıklarını ifade eden TÜV Austria Mobility Genel Müdürü Zehra Doğan da, "Firma bünyesinde eğitim departmanında ağırlıklı olarak otomotiv grubunda çalışmalar yürütüyoruz. Elektrikli araçların test, batarya onay testlerini ve mevzuata uygunluğun testlerini ve belgelendirmelerini yapıyoruz. Hedefimiz elektrikli araç ve bataryalar konusunda yatırımlarımızı büyütmek. Okuldaki mevcut altyapıyı kullanarak, bizim de sahip olduğumuz know-how’ı birleştirmek ve nihayetinde bir sertifikalandırma programı oluşturmak" şeklinde konuştu.

Projenin elektrikli aracın altyapısının geliştirilmesine yönelik olduğunu vurgulayan TÜV Austria Mobility Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çınarcı ise, "İlk hedefimiz bataryaya müdahale edecek personelin donanımının arttırılması. Avrupa’da bu alanda 10 yıldır nitelikli personel yetiştiriliyor. Türkiye’de ise henüz yolun çok başındayız. Tüm eğitim altyapımızı da bu doğrultuda hazırladık" bilgilerini paylaştı.

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