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Son yıllarda Avrupa'nın tartışmasız en büyük elektrikli araç pazarı olan Norveç, liderliği Almanya'ya kaptırdı.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, yılın ilk 11 ayında ayında Avrupa otomotiv endüstrisinin kalbi olan Almanya'da satılan 57 bin 533 adet elektrikli araca karşın, Norveç'te 56 bin 893 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti.
Rakamlar, 2010 yılından bu yana kıtadaki en büyük elektrikli araç pazarı olan Norveç'in, önümüzde dönemdeki tahtını kaybedebileceğini gösteriyor.
Almanya'nın elektrikli araç satışında Norveç'in önüne geçmesinde ise, BMW, Volkswagen, Audi ve Mercedes gibi Alman markaların pazara sunduğu elektrikli modellerin etkisinin olduğu belirtiliyor.
Her ne kadar Norveç tahtını kaybetse de, ülkede satılan her iki otomobilden birini elektrikli olması dikkat çekiyor.
150 YENİ MODEL GELİYOR
Vergi teşviklerinin de etkisiyle Norveç'teki elektrikli araç satışlarında patlama yaşansa da, ülkenin nüfusunun Almanya'nın yüzde 6.4'ü olması pazarın hacmini sınırlandırıyor.
Alman üreticilerin 2023 yılında kadar 50 milyar euro yatırımla yaklaşık 150 yeni elektrikli modeli daha piyasaya sunacak olduğu göz önüne alındığında, Norveç'in tahtını kaybetmesi sürpriz olmayacaktır.
Avrupa otomotiv pazarına bakıldığında ise, elektrikli araç satışlarının kıtadaki toplam satışların yüzde 3.1'ini oluşturduğu görülüyor. Fakat, ana akım markaların elektrikli modeller sunması ve pazarda elektrikli model sayısının artması ile bu oranın hızlı bir şekilde artacağı belirtiliyor.
Dünyadaki toplam elektrikli araç pazarında ise Çin açık ara birinci sırada bulunuyor. ABD listenin ikinci sırasında kendine yer bulurken, Norveç şuan için üçüncü sırada yer alıyor.
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