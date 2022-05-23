Elektrikli araçların şarj altyapısının kurulmasını hızlandırmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik programını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Teşvik programı kapsamında, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) yayınladığı yönetmeliğe bağlı olarak Şarj İstasyon Ağı İşleticisi Lisansı alan firmalar bu teşvikten faydalanabilecek. Lisans alabilmek için en az 5 ilçede 50 adet AC şarj ünitesi, 3 adet DC hızlı şarj ünitesi kurmuş olmak şartı aranıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, "Teşvik yalnızca hızlı şarj ünitelerini içermekte olup 1600 adet ve en az 90 kWS'lik şarj ünitesi kurulmasını ve aynı anda 2 adet elektrikli araca şarj verecek soketi olmasını talep ediyor. Söz konusu teşvik kapsamı 44 adet bölgede yaklaşık 40 adet şarj ünitesinin kurulması üzerine. Seçilen bölgelerde, bakanlık tarafından kurulması talep edilen minimum adetteki şarj ünitesi çalışır hale getirilmesi için teşvik alacak şirketlere 1 yıl süre tanınacak. Ancak teşvik koşullarının 1 yıl içerisinde tamamlanmasında zorluklar ortaya çıkacaktır, 1600 adet hızlı şarj ünitesinin 1 yıl gibi kısa bir sürede üretilmesi mümkün olmayabilir. Bu sebeple teşvike karşı verilen sürenin uzatılması gerekli" dedi.
Şengönül, açıklanan teşvik paketinin fırsatçılığa yol açabileceği uyarısında da bulunarak, "Teşvik konusunda diğer endişe verici durumun ise elektrikli araç şarj sistemleri ile ilgili ticari ve teknik iştigal konusu dışında olan birçok firmanın, teşvikten faydalanmak ve yalnız bir lisans sahibi olup gelecekte bunu bir fırsata çevirmek için bu işe girmesidir" dedi.
'MALİYETİ 3 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR'
Şengönül, kurulum maliyetleri konusunda da bilgiler paylaşarak, "Bir hızlı şarj ünitesi maliyeti, gücüne göre 240bin TL ile 1.6 milyon TL arasında olduğu gibi alt yapı maliyeti de 100 bin TL ile 500 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Birden fazla şarj ünitesi ihtiyacı gerektiğini düşünürseniz bir hızlı şarj istasyonu kurmanın maliyetleri 500 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişecektir. Yüksek yatırımı yapacak şirketlerin, yatırım maliyetlerini geri kazanabilmeleri için elektrikli araç sayısının yüksek olması ve istasyonları yoğun kullanması önemli. Ancak Türkiye’deki elektrikli araç sayısı henüz 7 bin civarında olduğu için ve ilk 5 yılda bu sayının yapılacak yatırımları geri dönüşümünü karşılamayacağı için işe girişecek yatırımcıların teşvike ve desteğe ihtiyacı var" görüşünü savundu.
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