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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elektrikli araç bataryaları için uluslararası iş birliği - İş-Yaşam Haberleri

        Elektrikli araç bataryaları için uluslararası iş birliği

        Cengiz Holding'in kobalt ve nikel uç ürünler üreten tesisi ICoNiChem, Kanadalı batarya malzemeleri ve teknoloji şirketi NOVONIX ile nikel bazlı katot aktif malzemelerin geliştirilmesi konusunda bir iş birliğine imza attı. İngiltere ve Kanada Kritik Mineraller 2024 Programı kapsamında fonlanacak proje, atık batarya tozlarından nikel, kobalt ve lityumu geri kazanarak geri dönüştürülmüş yeni batarya üretilmesini kapsıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:32
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        Araç bataryaları için uluslararası iş birliği
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        Cengiz Holding, yeni bir uluslararası iş birliğine imza attığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Cengiz Holding’in İngiltere’nin Widnes kentinde kurulu kobalt ve nikel uç ürünleri üreten tesisi ICoNiChem, Kanadalı batarya malzemeleri ve teknoloji üretim şirketi NOVONIX ile elektrikli araç bataryaları için katot aktif malzeme üretimi gerçekleştirecek.

        ICoNiChem’in, ömrünü tamamlamış araç bataryalarına ait atık pil tozlarından (black mass) nikel, kobalt ve lityumu geri kazanacağı projede NOVONIX de metalleri sentezleyerek katot aktif malzemeyi üreteceği belirtildi.

        İngiltere ve Kanada Kritik Mineraller 2024 Programı kapsamında fonlanan ve 2 yıl sürecek proje için ICoNiChem, İngiltere’nin elektrokimyasal enerji depolama araştırmaları konusunda faaliyet gösteren Faraday Enstitüsü’nden 160 bin pound fon almaya hak kazandı.

        YILDA 250 TON ATIK BATARYA TOZU İŞLİYOR

        Projeyle ilgili bilgi veren ICoNiChem Genel Müdürü Berk Şengül, sıfır atık ve kritik minerallerin tedarik zincirinin güçlendirilmesi açısından önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirtti.

        Şengül, "Kobalt ve nikel tuzlarının üretilmesinde dünyanın en önemli şirketlerinden biri olarak her yıl 250 ton atık batarya tozu işleyerek ortalama 25 ton nikel ve kobaltı geri kazanıyoruz. Bu projede ticari olarak geri kazandığımız bu metallere, halihazırda laboratuvar ortamında geri kazanabildiğimiz lityumu da ekleyerek bataryaları oluşturan en önemli hammaddeleri, geri dönüşümden kazanacağız. Bu saflaştırılmış metal tuzları NOVONIX tarafından sentezlenerek katot aktif malzemesi haline getirilecek. Yapılacak elektrifikasyon testlerinden sonra ticari olarak üretip üretmemeye karar vereceğiz. Projenin ticari üretime dönüşmesi durumunda ömrünü tamamlamış bataryaların geri dönüşümünde tarihi bir adım atmış olurken, IConiChem de Avrupa’da lityumu geri kazanan ilk tesislerden biri olacak" dedi.

        ‘ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KARBON AYAK İZİ DÜŞECEK’

        Elektrikli araçların karbon ayak izinin daha da düşürülmesi açısından projenin çok önemli olduğunu anlatan Şengül, "Elektrikli araç piyasası tüm dünyada sürekli büyürken, ömrünü tamamlayan bataryaların geleceğiyle ilgili sorun da gündemdeki yerini koruyor. Karbon ayak izinin asgari seviyede tutulması açısından bu bataryaların, bulunduğu ülkelerde geri dönüştürülmesi çok önemli. Geniş bir elektrikli araç piyasasına sahip İngiltere’de kurulu bir şirket olarak gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, elektrikli araçların amacına uygun olarak karbon ayak izini daha da düşürüp batarya geri dönüşüm ekosistemini destekleyerek çok daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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