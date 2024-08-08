Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ-AYEDAŞ 7 Ağustos 2024 elektrik kesintisi programı

        Elektrikler ne zaman gelecek? 7 Ağustos 2024 elektrik kesintisi programı

        İstanbul elektrik dağıtım tedarikçi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ 7 Ağustos Perşembe il genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine BEDAŞ'ın internet adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor. İşte 7 Ağustos 2024 İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 01:40 Güncelleme: 08.08.2024 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek arıza, bakım ve onarım kaynaklı planlı kesintiler belli oldu. Elektrik kesintisi yaşayan kent sakinleri için, "7 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte 7 Ağustos 2024 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 8 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Konserleri DEAŞ yüzünden iptal edildi
        Konserleri DEAŞ yüzünden iptal edildi
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya müsade etmeyeceğiz
        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya müsade etmeyeceğiz
        Yangınlarda son durum!
        Yangınlarda son durum!
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Teleferik kazası davasında yeni gelişme
        Teleferik kazası davasında yeni gelişme
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Habertürk Anasayfa