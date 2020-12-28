Elektrik ve gaz fiyatlarında kritik hafta

SON DAKİKA! Kritik hafta: 2021 elektrik ve doğalgaza zam olacak mı?

Türkiye’de, elektrik ve doğal gaz tarifeleri, mevzuat gereğince belirli aralıklarla ve maliyet bazlı olarak belirleniyor. Tarifeler, elektrikte 3 ayda bir, doğal gazda her ay gözden geçiriliyor. EPDK, yeni tarifeleri belirlerken, bir devlet şirketi olan ve kamunun sahip olduğu santralları işleten Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) toptan elektrik satış fiyatlarını, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin oluşan maliyetlerini dikkate alıyor. Bu veriler çerçevesinde yeni tarifeleri belirliyor.

2 TOPLANTI VAR

EPDK, bu hafta Salı ve Perşembe günü iki toplantı yapacak. Genelde Perşembe günleri toplanan Kurul, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 31 Mart’a kadar uygulamada olacak elektrik tarifelerini karara bağlayacak. Kurul, EÜAŞ’ın da yeni toptan elektrik satış fiyatını belirleyecek.

HABERTÜRK, yeni tarifelerle ilgili enerji yönetimi ve sektörle görüştü. Sektöre göre, elektrikte tek haneli, diğer bir deyişle yüzde 7-9 aralığında bir artış gündeme gelebilir. Enerji yönetimi, çalışmaların devam ettiğini söylemekle yetindi.

GAZ İÇİN GÖZLER BOTAŞ’TA

BOTAŞ da 1 Ocak’ta geçerli olacak yeni doğal gaz fiyatlarını belirlemek amacıyla bir süredir çalışıyor. Sektör, doğal gazda bir fiyat hareketi beklemiyor. Sektör kaynakları, “Bu fiyat düzeyinin devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ

Gerek elektrik, gerekse de doğal gazda yeni tarifelerin Perşembe günü kamuoyuna duyurulması bekleniyor.