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Geçen yılı yüzde 28 artışla 14,4 milyar dolar ihracatla kapatan elektrik-elektronik sektörünün ülkemizdeki tek temsilcisi olan Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. 5 farklı kategoride toplam 15 ödülün verildiği geceye Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle katılım gösterdi. “Türkiye Geneli Elektrik ve Elektronik Sektörü” kategorisinde ilk üç şu şekilde sıralandı; Vestel Ticaret A.Ş., Arçelik A.Ş. ve BSH Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş.

Ayrıca sektöre katkılarından ötürü İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki’ye teşekkür plaketi takdim edildi.

"İHRACATÇILARIMIZ İÇİN HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2021 yılının 225,4 milyon dolarlık ihracatla kapatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Rekorların üzerine rekorlar kırmaya devam ettik. Ocak ayında 17,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye, salgın sonrası dönemde önemli bir tedarikçi haline gelmeye başladı. Çoğu sektörde ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün ihracatımız artmaya devam ediyor.

Amerika’ya olan ihracatımızı hem genel olarak hem de elektrik ve elektronik ürünleri olarak artırdık. Bunların hepsi sizin başarınız. İhracatçılarımızı yalnız bırakmak istemiyoruz. Onlar için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Projelerini, alım heyetlerini, fuarlarını destekliyoruz.

Eksikliklerimiz varsa da hep beraber gidereceğiz. İhracatçılarımız zor zamanlarda bile nasıl çalıştıklarını gösterdiler. Bunlar çok büyük bir başarı. Bu başarımız 2022’de de devam edecek. Ar-Ge ve patent sayısı çok önemli. Bunlar üzerinde çalışmamız lazım. İhracata katkıda bulunan tüm firmaları kutluyorum."

“BAŞKASININ İZİNDEN GİTMEK YERİNE SEKTÖRDE İZ BIRAKMAK ÖNEMLİ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise bugün dünyada AR-GE ve inovasyona en fazla ihtiyaç duyulan sektörlerin başında elektrik-elektronik sektörünün geldiğini aktararak, "Son 50 yıllık süreçte, dünyada teknolojik ilerlemelerin öncülüğünü bu sektör yaptı. Başkasının izinden gitmek yerine sektörde iz bırakmak çok önemli. Bir yandan nasıl daha fazla kablo ihraç edelim diye çalışırken, diğer taraftan enerjiyi kablosuz iletmek için Ar-Ge faaliyetleri yürütelim. Dünyanın en az elektrikle, en az suyla çalışan beyaz eşyalarını geliştirirken, üretimimize inovasyon katarak teknolojiye yön verelim. TİM olarak bu değişime hazırız. Bunun altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attık." değerlendirmesinde bulundu.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ DESTEĞİNİN DÜZENLENEREK TEKRRA UYGULAMAYA KONULMASINI ARZU EDİYORUZ"

TET Başkanı Güven Uçkan da birlik olarak beyaz eşya, elektronik, kablo ve elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları alt sektörlerini temsil ettiklerini, 7 binin üzerinde aktif üyelerinin olduğunu ve her ay düzenli ihracatı olan üye sayılarının ise 500’ün üzerinde olduğunu bildirdi.

Uçkan, en çok ihracat gerçekleştiren 3 şirketin 2021 yılında sektör ihracatının yüzde 36’sını, birlik tarafından her yıl hazırlanan ve bu yıl 10 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren onur listesindeki 142 şirketin, aktif üye sayısının yüzde 2’sini temsil etmesine karşılık sektör ihracatının yüzde 76’sını gerçekleştirdiğini aktardı.

Güven Uçkan, şunları kaydetti:

"İhracatımızın büyük çoğunluğu AB’ye olmakla beraber, AB ithalatı içindeki payımıza bakıldığında payımızın çok küçük olduğu, hiçbir sektörümüzün vazgeçilmez olmadığı ve daha gidilecek çok yol olduğu net olarak görülüyor. İhracata yönelik devlet desteklerini verimli ve sonuca etki edecek oranlarda kullanabilmeliyiz.

Mevcut durumda, desteklerin çok fazla başlık altında ve farklı kurumlar tarafından koordine edilmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanımını engelliyor. Belli ekonomik büyüklüğe ve güvenceye sahip kurumsal firmaların bürokrasiye boğulmadan üretim ve ihracat yapabileceği bir alt yapı sağlanmalı diye düşünüyoruz.

Geleneksel ve orta teknoloji ürünlerin daha katma değerli ürünlere dönüşmesi markalaşma ile sağlanırken, yüksek teknoloji ürünlerinin sadece yüzde 3 olan ihracat payının artırılması için Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen yüksek teknoloji desteğinin düzenlenerek tekrar uygulamaya konulmasını arzu ediyoruz.”