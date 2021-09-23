Elektrik ve doğalgazda zam beklentisi

Reuters

Reuters, enerji sektöründeki dört kaynağına dayandırdığı habere göre artan uluslararası fiyatlar ve yurtiçinde azalan hidroelektrik üretimini ikame eden doğalgaz kullanımı nedeniyle elektrik ve doğalgaz fiyatlarında gelecek ay yüzde 15’e varan zam yapılmasının beklendiğini iddia etti.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar 1 Ekim itibarıyla doğalgazda yüzde 15, elektrikte ise yüzde 8-15 arası artışın muhtemel olduğunu belirtti.

Son kararın hükümete ait olduğu belirtilen haberde Enerji Bakanlığı'nın herhangi bir yorumda bulunmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin tüketici enflasyonunda elektrik ve doğalgazın payı yüzde 4.4 seviyesinde. Analistler yüzde 15'lik bir artışın TÜFE'yi yüzde 0.7 artırmasını bekliyor.

Türkiye'de bu yıl iç tüketimin 60 milyar metreküpün üzerinde olması beklenirken geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerden elde enerji miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi ve eylül ayı itibarıyla yüzde 10'da kaldı.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, artan doğalgaz ve ithal kömür fiyatları gösterge toptan elektrik fiyatlarında yıl başına kıyasla yüzde 45 artışa yol açarken bu dönemde kamu tarafından belirlenen perakende elektrik fiyatları sadece yüzde 22 arttı. Aynı dönemde elektrik santrallerine satılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 69 artmıştı.

FİYATLAR TÜM DÜNYADA ARTIYOR

2021 yılında enerji fiyatları küresel çapta artışını sürdürürken Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 280, ABD'de yüzde 100'ün üzerinde artış kaydetti. Uluslararası fiyatların artışında Asya ülkelerinden gelen yüksek talep, Avrupa’ya Rusya’dan gaz ihracatı ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının azalması ön plana çıkıyor. Analistler 2022 ve 2023'te de artış trendinin süreceğini ifade ediyor.