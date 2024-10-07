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        Haberler Bilgi Yaşam Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı

        Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik ve doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kış ayları gelmeden yapılan bu açıklamanın ardından kaç ay zam yapılmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 17:27 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:27
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        • 1

          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlık'ta gazetecilere, enerji alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Bayraktar, "Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacak." dedi.

        • 2

          ELEKTRİK VE DOĞALGAZA 3 AY ZAM YAPILMAYACAK

          Televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Enerji Bakanı Bayraktar, doğalgaz ve elektriğe zam gelmeyeceğini açıkladı.

        • 3

          Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını bildirdi. Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak." dedi.

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