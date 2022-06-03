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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun mart ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,2'si hidroelektrik santralleri, yüzde 18,4'ü doğal gaz santralleri, yüzde 14,9'u linyit santralleri, yüzde 14,3'ü ithal kömür santralleri ve yüzde 11,6'sı rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, motorin, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Böylece lisanslı elektrik üretimi martta bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 2 artışla 27 milyon 603 bin 6 megavatsaate ulaştı.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 3,3 artarak 21 milyon 565 bin 551 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 46,2'si sanayi, yüzde 25,8'i ticarethane ve yüzde 24,9'u mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 2,1, tarımsal sulamanın payı ise yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

ABONE SAYISINDA ARTIŞ

Elektrikte abone sayısı martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 47 milyon 558 bin 844'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 16,2, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 4,9, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,8, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7 ve ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 1,9 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,9 artarak 92 bin 646 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,4'ü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,1'i barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,6'sı rüzgar santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.