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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 38,6'sı doğal gaz santralleri, yüzde 17,6'sı hidroelektrik santralleri, yüzde 15,4'ü ithal kömür santralleri ve yüzde 14'ü linyit santralleri tarafından karşılandı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış, elektrik üretim ve tüketiminde düşüş görülmüştü. Bu durum, elektrik üretim ve tüketiminin bu yıl haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.

Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,1 artarak 25 milyon 635 bin 231 megavatsaate yükseldi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yaklaşık yüzde 11,1 artarak 20 milyon 936 bin 645 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 45,2'si sanayi, yüzde 23,4'ü ticarethane ve yüzde 21,5'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 8,3, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.

Kuraklık nedeniyle tarımsal sulama kaynaklı elektrik tüketiminin artması ve sanayi üretimindeki artış da elektrik tüketimindeki yükselişte etkili oldu. Söz konusu dönemde, tarımsal sulama kaynaklı tüketim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,7, sanayi kaynaklı tüketim yüzde 15,3, ticarethane kaynaklı tüketim yüzde 10,5 artarken, mesken kaynaklı tüketim yüzde 4,2 ve aydınlatma kaynaklı tüketim yüzde 2,6 azaldı.

ABONE SAYISI YÜKSELDİ

Elektrikte abone sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 46 milyon 707 bin 822'ye ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 3,8, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,3, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 3, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,7 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 6,3 artarak 90 bin 994 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 28,2'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,6'sı barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,1'i linyit santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.