Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 38,6'sı doğal gaz santralleri, yüzde 17,6'sı hidroelektrik santralleri, yüzde 15,4'ü ithal kömür santralleri ve yüzde 14'ü linyit santralleri tarafından karşılandı.
Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.
Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış, elektrik üretim ve tüketiminde düşüş görülmüştü. Bu durum, elektrik üretim ve tüketiminin bu yıl haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.
Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,1 artarak 25 milyon 635 bin 231 megavatsaate yükseldi.
Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yaklaşık yüzde 11,1 artarak 20 milyon 936 bin 645 megavatsaat oldu.
Tüketimin yüzde 45,2'si sanayi, yüzde 23,4'ü ticarethane ve yüzde 21,5'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 8,3, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.
Kuraklık nedeniyle tarımsal sulama kaynaklı elektrik tüketiminin artması ve sanayi üretimindeki artış da elektrik tüketimindeki yükselişte etkili oldu. Söz konusu dönemde, tarımsal sulama kaynaklı tüketim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,7, sanayi kaynaklı tüketim yüzde 15,3, ticarethane kaynaklı tüketim yüzde 10,5 artarken, mesken kaynaklı tüketim yüzde 4,2 ve aydınlatma kaynaklı tüketim yüzde 2,6 azaldı.
ABONE SAYISI YÜKSELDİ
Elektrikte abone sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 46 milyon 707 bin 822'ye ulaştı.
Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 3,8, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,3, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 3, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,7 artış görüldü.
Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 6,3 artarak 90 bin 994 megavat oldu.
Kurulu gücün yüzde 28,2'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,6'sı barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,1'i linyit santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!