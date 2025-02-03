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        Haberler Ekonomi Enerji Elektrik üretim ve tüketiminde rekor - Enerji Haberleri

        Elektrik üretim ve tüketiminde rekor

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:02
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık." ifadesi kullanıldı.

        Paylaşımda yer alan infografiğe göre, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretimi 348,9 milyar kilovatsaat, elektrik tüketimi ise 347,9 milyar kilovatsaat oldu.

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