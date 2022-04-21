Elektrik Üretim A.Ş. yeni şirket kuruyor

Elektrik Üretim A.Ş. yeni bir şirket kuruyor. Resmi Gazete'de yayımlan Cumhurbaşkanı Kararına göre yen şirketin unvanı EUAS International olacak.

Ankara merkezli EUAS International'ın sermayesi 2 milyar 195 milyon TL olacak. Yayımlanan kararda şirketin faaliyet konusu belirtilmedi.