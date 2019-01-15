15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 5 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yılın ‘en’leri çalışmasını açıkladı. BEDAŞ’ın 2016 yılından beri hazırladığı çalışmaya göre, 2018 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi 2017 yılına göre yüzde 2.4 artışla 26 milyon 645 bin MWh’den, 27 milyon 290 bin MWh’ye ulaştı.
-5 DERECEDE REKOR TÜKETİM GELDİ
Mega kentte 2018 yılında en yüksek tüketim 1 Mart Perşembe günü yaşandı. Gün içinde en yüksek -3, en düşük -5 olarak ölçülen hava sıcaklığında tüketim de zirve yaptı ve 94 bin 140 MWh’ye çıktı. 2017 yılında tüketim rekoru 15 Mart Çarşamba günü 91 bin 541 MWh ile kırılmıştı.
BAYRAMLARDA TÜKETİM DÜŞÜYOR
Bayramlarda tatil ve akraba ziyaretleri ile İstanbul’un boşalması, birçok işyerinin kapalı olması nedeniyle tüketim miktarı ciddi oranda azalıyor. Bu nedenle 2018 yılında en düşük tüketim yine bir bayram gününe rastladı. 2017 yılında Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 1 Ağustos’ta 42 bin 945 MWh ile yılın en düşük tüketimi gerçekleşirken bu kez Ramazan Bayramı’nın son günü olan 17 Haziran Pazar günü 47 bin 927 MWh ile yılın dip noktası görüldü. 2018 yılında ikinci en düşük tüketim ise 48 bin 144 MWh ile Kurban Bayramı’nın ilk günü yaşandı.
AYLIK EN YÜKSEK TÜKETİM OCAKTA
2017 ve 2018 yıllarına bakıldığında BEDAŞ bölgesinde en yüksek tüketimin ocak ayında yaşandığı görüldü. İstanbul Avrupa Yakası’ndaki tüketici profilinin soğuk günlerde ısınabilmek için elektrik tüketimini artırma eğiliminde olması nedeniyle Ocak 2018’de 2 milyon 523 bin MWh ile yılın en yüksek tüketimi yaşandı. Aylık bazda en düşük tüketim de 2 milyon 102 bin MWh ile haziran ayında gerçekleşti.
EN YÜKSEK TÜKETİM DE, ABONE DE ESENYURT’TA
2018 yılı sonu itibarıyla toplam abone sayısı 5 milyon 21 bin olan BEDAŞ, yıl içinde en fazla aboneyi son yıllarda büyük bir hızla gelişen Esenyurt’tan aldı. 2018’de Esenyurt’tan sisteme katılan abone sayısı 24 bin 106 adet artarak 426 bin 306’ya ulaştı. Abone sayısının yanı sıra elektrik tüketim rekoru da yine Esenyurt’tan geldi. İlçenin toplam yıllık tüketimi 2 milyon 217 bin kWh seviyesinde gerçekleşti.
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